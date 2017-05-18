Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала Facebook за ложную информацию о покупке WhatsApp на €110 млн ($122 млн), сообщает The Wall Street Journal.

В 2014 году, когда компания подавала в ЕК документы о сделке, то сообщила, что не будет автоматически объединять аккаунты пользователей соцсети и мессенджера. Однако спустя два года это все равно было сделано.

«Комиссия пришла к выводу, что в 2014 году техническая возможность объединения аккаунтов уже существовала, и сотрудники компании были предупреждены об этом», – цитирует Reuters заявление ЕК.

Facebook в ответ назвала сведения из документов 2014 года непреднамеренной ошибкой. В компании добавили, что решение ЕК не повлияет на объединение аккаунтов.

Соцсеть купила мессенджер за $19 млрд в октябре 2014 года. Перед этим компания получила одобрение сделки от Федеральной комиссии по торговле США, а также от ЕК.