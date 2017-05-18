Кум президента России Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук общался со штабом американского лидера Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не уточнили, с кем именно разговаривал Медведчук. Беседа шла об отношениях России и США, пояснили они. Сам лидер «Украинского выбора» отверг информацию источников. «Я не знаком с кем-либо из близкого окружения Трампа, поэтому и подобных бесед быть не могло», – ответил Медведчук.

По данным Reuters, ФБР и члены Конгресса, расследующие связи России с штабом Трампа, выявили 18 ранее неизвестных разговоров. Шесть бесед вел посол России в США Сергей Кисляк, часть – Медведчук. Имена остальных участники переговоров засекречены, но могут быть раскрыты позднее, уточняет агентство.

По словам источников, в самих переговорах не было никаких нарушений, но раскрытие этой информации «может усилить давление на Трампа и его помощников». Помимо развития отношений России и США стороны обсуждали борьбу с «Исламским государством» и Китай.

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В Белом доме не ответили на запрос Reuters, в российском МИДе перенаправили вопросы в администрацию Трампа. Представитель российского посольства в США сказал, что дипмиссия не комментирует «повседневные контакты».

Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж сказал агентству, что в контактах с иностранными чиновниками во время избирательных кампаний нет ничего необычного. Однако взаимодействие помощников Трампа с представителями РФ – исключительный случай.

«Так много звонков зарубежным официальным лицам, особенно из страны, которую мы считаем враждебной, – это редкость», – сказал Армитидж.

О контактах людей из окружения Трампа с Россией сообщило Reuters в начале 2016 года. В январе стало известно, что спецслужбы США расследовали возможные связи с Россией троих советников американского президента, в том числе советника по безопасности Майкла Флинна. Предметом расследования стали его звонки Кисляку.

В феврале Флинн ушел в отставку, отметив, что «искренне извинился перед президентом и вице-президентом» за «неполную информацию» о разговорах с российским послом.