Умерла писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Об этом сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

https://twitter.com/NyssenCulture/status/865133176653582337

Причины смерти не уточняются.

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Алексиевич родилась в 1948 году в Украинской ССР, затем переехала с семьей в Белоруссию, где окончила факультет журналистики БГУ. В 1985 году она опубликовала свою первую книгу «У войны не женское лицо» – сборник монологов, который положил начало циклу «Голоса Утопии». Затем в этом же цикле вышли «Последние свидетели», «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва».

В 2015 году Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе «за ее многоголосое творчество – памятник страданию и мужеству в наше время».