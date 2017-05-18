Сообщение о смерти писателя Светланы Алексиевич оказалось фейком. Об этом сообщает «Медуза».

https://twitter.com/meduzaproject/status/865139917323743232

Сама Алексиевич в интервью РБК заявила, что «хорошо себя чувствует».

«Кому такое захотелось распространять даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», – сказала она.

Ранее в твиттере министра культуры Франции Франсуазы Ниссен появилось сообщение о смерти писательницы.

https://twitter.com/NyssenCulture/status/865133176653582337

Позднее стало известно, что аккаунт Ниссен ненастоящий, его создал итальянский журналист Томмассо де Бенедетти, пранкер и автор фейковых новостей.

Светлана Алексеевич опубликовала свою первую книгу в 1985 году. Ее сборник монологов «У войны не женское лицо» положил начало циклу «Голоса Утопии». Затем в этом же цикле вышли «Последние свидетели», «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва».

В 2015 году Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе «за ее многоголосое творчество – памятник страданию и мужеству в наше время».