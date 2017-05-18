В группе компаний ПИК прошел обыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«В главном офисе компании ПИК проводятся следственные действия. На месте работают сотрудники ФСБ России», – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с чем это связано. Представитель ПИК подтвердил «Интерфаксу» инфорамцию об обысках, добавив, что они производятся «в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам».

Также в компании отметили, что ПИК работает с более чем двумя тысячами подрядчиков, «и подобные ситуации по контрагентам происходят несколько раз в квартал».

Как сообщили «Интерфаксу» в московском СК, в офисе ПИК изымают документы в рамках дела об ущербе спортивному обществу «Динамо». Подробностей дела в СК не привели.

Акции группы компаний на торгах Московской биржи после сообщений об обыске упали почти на 6%.