Книга «Чарльз. Сердце короля» (выходит в издательстве АСТ) о принце Уэльском, написанная журналисткой Time Кэтрин Майер, относится к категории неавторизованных биографий. В данном случае это означает, что автор общался со своим героем и его окружением, но никто из этих людей так и не увидел рукопись до публикации – так что Кларенс-Хаус, официальная резиденция членов британской королевской семьи, к своему разочарованию не смогла вычеркнуть из книги ни единого слова. Естественно, было много шума и недовольных. Уайтхолл обвил автора в многочисленных спекуляциях о планах принца на будущее, в том же духе высказался и сам Чарльз. Не исключено, впрочем, что истинная причина такой реакции лежала глубже – и связана с тем реализмом, который позволил себе автор в описании жизни старшего сына Елизаветы II. Мы публикуем главу, в который Майер рассказывает о визите принца в Канаду, побочным результатом которого едва не стал еще больший раскол между Британией и Россией на фоне украинского кризиса.
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