В ярославской колонии, где был избит фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих, уволили начальника. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Официально подтверждается, что теперь ИК-1 Ярославской области возглавляет Дмитрий Николаев, рассказали в фонде. При этом на сайте колонии до сих пор указано, что ее возглавляет Александр Чирва.

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Об избиении Непомнящих в колонии 24 апреля сообщила Ирина Бирюкова. Она рассказала, что у него обнаружили «множественные гематомы и синяки». Вместе с Непомнящих сотрудники спецназа ФСИН избили еще двоих заключенных – Руслана Вахапова и Евгения Макарова.

Во ФСИН заявляли, что во время обыска Непомнящих отказался выполнить требования представителя администрации колонии, поэтому к нему «был применен загиб руки за спину, специальные средства к осужденному не применялись». Как отметили в ведомстве позднее, независимая комиссия врачей не обнаружила у фигуранта «болотного дела» травм.

ЕСПЧ в конце апреля обязал Россию принять срочные меры в связи с жалобой Непомнящих, Вахапова и Макарова.

Непомнящих в декабре 2015 года приговорили к двум с половиной годам колонии. Его признали виновным по статьям 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по делу об акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.