Правительство одобрило законопроект о поправках в российский бюджет, передает «Интерфакс».

В поправках Минфин предложил сократить дефицит бюджета 2017 года с 2 трлн 753 млрд рублей до 1 трлн 923 млрд (с 3,2% до 2,1% ВВП).

Доходы в законопроекте увеличиваются с 13,4 трлн до 14,6 трлн, прогноз по инфляции запланирован 3,8% вместо 4%. Расходную часть Минфин предложил увеличить с 16,2 трлн до 16,5 трлн рублей.

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По планам Минфина, нефтегазовые доходы будут выше на 719 млрд рублей, ненефтегазовые – на 425 млрд. Цену на нефть в поправках увеличили с $40 за баррель до $45,6.

Из Резервного фонда на покрытие дефицита предлагается направить 1,06 трлн рублей вместо ранее указанных 1,15 трлн.

Вместе с тем, как сказал глава Минфина Антон Силуанов, в 2017 году Резервный фонд потратят полностью. Об этом сообщает РИА Новости. Восстановление фонда, уточнил Силуанов, начнется в 2018 году, когда в фонд направят нефтегазовые доходы 2017 года.

Минэкономразвития 15 мая сообщило о достижении цели по инфляции 4%. Как уточнили в министерстве, при сохранении нынешнего курса рубля к концу года инфляция составит 2,9%.