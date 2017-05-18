Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «Роснефтегаз» может заплатить дивиденды из прибыли прошлых лет, несмотря на убыток в 2016 году. Его слова приводит «Интерфакс».
«По “Роснефтегазу” мы договорились о том, что 50% от полученных доходов “Роснефтегаз” должен заплатить. Во всяком случае, это было предложение Министерства финансов», – сказал Силуанов.
Он добавил, что окончательное решение будет принято при подготовке директив правительства. Силуанов отметил, что правительство принимает решения по дивидендам по каждой из госкомпаний отдельно.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что «Роснефтегаз» не будет платить дивиденды за 2016 год из-за убытка. Отмечалось, что Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы.
Согласно бухгалтерской отчетности, в 2016 году «Роснефтегаз» получил убыток в размере 90,443 млрд рублей. В течение года компания выплатила промежуточные дивиденды на сумму 717 млрд рублей, включая всю сумму от продажи 19,5% акций «Роснефти».
Как пояснил портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев, при прибыли 596 млрд рублей компания заплатила 692 млрд рублей от приватизации «Роснефти», отсюда и получился убыток.
Ранее «Ведомости» писали, что Минфин, Минэкономразвития и Министерство энергетики согласовали проект распоряжения правительства об изъятии 100% дивидендов у «Роснефтегаза». Собеседники издания утверждали, что документ ждет рассмотрения в правительстве и Администрации президента.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.