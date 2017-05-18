Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «Роснефтегаз» может заплатить дивиденды из прибыли прошлых лет, несмотря на убыток в 2016 году. Его слова приводит «Интерфакс».

«По “Роснефтегазу” мы договорились о том, что 50% от полученных доходов “Роснефтегаз” должен заплатить. Во всяком случае, это было предложение Министерства финансов», – сказал Силуанов.

Он добавил, что окончательное решение будет принято при подготовке директив правительства. Силуанов отметил, что правительство принимает решения по дивидендам по каждой из госкомпаний отдельно.

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Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что «Роснефтегаз» не будет платить дивиденды за 2016 год из-за убытка. Отмечалось, что Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы.

Согласно бухгалтерской отчетности, в 2016 году «Роснефтегаз» получил убыток в размере 90,443 млрд рублей. В течение года компания выплатила промежуточные дивиденды на сумму 717 млрд рублей, включая всю сумму от продажи 19,5% акций «Роснефти».

Как пояснил портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев, при прибыли 596 млрд рублей компания заплатила 692 млрд рублей от приватизации «Роснефти», отсюда и получился убыток.

Ранее «Ведомости» писали, что Минфин, Минэкономразвития и Министерство энергетики согласовали проект распоряжения правительства об изъятии 100% дивидендов у «Роснефтегаза». Собеседники издания утверждали, что документ ждет рассмотрения в правительстве и Администрации президента.