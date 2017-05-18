Оппозиционер Алексей Навальный в ответ на видеообращение бизнесмена Алишера Усманова предложил ему принять участие в дебатах. Об этом Навальный заявил на своем канале на YouTube.

Политик отметил, что считает обращение Усманова угрозой. Приносить извинения Усманову Навальный отказался.

«РБК и „Дождь“ написали, что они готовы организовать какие-то дебаты и не боюсь ли я прийти на такие дебаты, меня спрашивали много раз. Не боюсь. Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на „вы“). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», – сказал он.

Несмотря на то, что в видео Усманов о себе заявляет как о «главном», на встрече с президентом России Владимиром Путиным он и другие бизнесмены играют роль «холуев», которые «кланяются в ножки» президенту, отметил Навальный.

Оппозиционер уверен, что Кремль попросил Усманова записать видео, чтобы переключить внимание с расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Усманов 18 мая опубликовал видео, где отверг обвинения, прозвучавшие в расследовании ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Бизнесмен назвал Навального «лузером», который «завидует», а также «уголовником» с условным приговором. Усманов призвал оппозиционера извиниться и посоветовал ему читать книги по юриспруденции, а также «поглубже расследовать».

Обращение миллиардер выложил перед предварительным судебным заседанием по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Заявление бизнесмен подал после упоминания в расследовании ФБК усадьбы в Знаменском, якобы подаренной Усмановым Медведеву через фонд «Дар». Этим фондом руководит однокурсник премьера Илья Елисеев.

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Адвокат Навального Иван Жданов сказал «Дождю», что Усманов, по его мнению, подал иск не по своей инициативе. По словам Жданова, «очевидно», что цель иска – «попытка в судебном заседании защитить Дмитрия Анатольевича Медведева, который сам в суд почему-то не хочет идти».

В Кремле не стали высказываться по поводу ролика, записанного Усмановым, передает «Интерфакс». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать запись, сказал: «Нет, не могу». Песков добавил, что «это к нам не имеет никакого отношения».

Елисеев и Усманов объясняли, что 4 гектара с усадьбой в Знаменском миллиардер поменял на 12 гектаров на Рублевке. При этом, по словам Усманова, эту землю он купил у партнеров Елисеева по «номинальной цене». Навальный в ответ на объяснения заявил, что «Усманов лжет как сивый мерин».