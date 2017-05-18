Оппозиционер Алексей Навальный в ответ на видеообращение бизнесмена Алишера Усманова предложил ему принять участие в дебатах. Об этом Навальный заявил на своем канале на YouTube.
Политик отметил, что считает обращение Усманова угрозой. Приносить извинения Усманову Навальный отказался.
«РБК и „Дождь“ написали, что они готовы организовать какие-то дебаты и не боюсь ли я прийти на такие дебаты, меня спрашивали много раз. Не боюсь. Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на „вы“). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», – сказал он.
Несмотря на то, что в видео Усманов о себе заявляет как о «главном», на встрече с президентом России Владимиром Путиным он и другие бизнесмены играют роль «холуев», которые «кланяются в ножки» президенту, отметил Навальный.
Оппозиционер уверен, что Кремль попросил Усманова записать видео, чтобы переключить внимание с расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.
Усманов 18 мая опубликовал видео, где отверг обвинения, прозвучавшие в расследовании ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
Бизнесмен назвал Навального «лузером», который «завидует», а также «уголовником» с условным приговором. Усманов призвал оппозиционера извиниться и посоветовал ему читать книги по юриспруденции, а также «поглубже расследовать».
Обращение миллиардер выложил перед предварительным судебным заседанием по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Заявление бизнесмен подал после упоминания в расследовании ФБК усадьбы в Знаменском, якобы подаренной Усмановым Медведеву через фонд «Дар». Этим фондом руководит однокурсник премьера Илья Елисеев.
Адвокат Навального Иван Жданов сказал «Дождю», что Усманов, по его мнению, подал иск не по своей инициативе. По словам Жданова, «очевидно», что цель иска – «попытка в судебном заседании защитить Дмитрия Анатольевича Медведева, который сам в суд почему-то не хочет идти».
В Кремле не стали высказываться по поводу ролика, записанного Усмановым, передает «Интерфакс». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать запись, сказал: «Нет, не могу». Песков добавил, что «это к нам не имеет никакого отношения».
Елисеев и Усманов объясняли, что 4 гектара с усадьбой в Знаменском миллиардер поменял на 12 гектаров на Рублевке. При этом, по словам Усманова, эту землю он купил у партнеров Елисеева по «номинальной цене». Навальный в ответ на объяснения заявил, что «Усманов лжет как сивый мерин».
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