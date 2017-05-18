В четверг миллиардер Алишер Усманов стал главным героем рунета. Его видеобращение к Алексею Навальному к вечеру набрало больше 1 млн просмотров в сети «ВКонтакте» и еще около 600 тыс. – в канале Навального на YouTube. В нем Усманов отвечает на обвинения в коррупции, которые Навальный предъявил ему в фильме ФБК «Он вам не Димон». Миллиардер утверждает, что оппозиционер лжет, и ему придется ответить за свои слова в суде. Начало процесса назначено на 30 мая. А пока мы решили сами разобрать основные аргументы сторон.

Судимость

Алишер Усманов: «Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме – и причем по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал в очередной раз. Ты сказал, что я сидел за изнасилование, то есть вот этой манипуляцией, статьями и словами ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдем».

Алексей Навальный: «Он в 90-е годы отсидел, по-моему, шесть лет в Узбекистане, то ли за изнасилование, то ли за мошенничество».

Что известно

Алишер Усманов был осужден в 1980 году. По данным ресурса «Центразия», приговор был вынесен военным трибуналом Туркестанского военного округа, другим фигурантом стал его друг, сын зампреда КГБ Узбекской ССР Бахадыр Насымов. Их обвинили в вымогательстве 30 тысяч рублей у некоего военнослужащего. Лично Усманова, как утверждает издание, в «пособничестве должностному лицу в получении взятки и мошенничестве».