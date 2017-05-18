Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении на сайте российского лидера.

Путин поздравил Макрона с официальным вступлением в должность и обсудил дальнейшее взаимодействие по урегулированию кризиса на Украине в рамках «нормандского формата».

«Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом», – отмечается в сообщении.

Президенты также обсудили возможность личной встречи.

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Макрон официально вступил в должность 14 мая, полномочия ему передал Франсуа Олланд.

Во втором туре выборов 7 мая Макрон набрал 66,06% голосов избирателей, став самым молодым президентом в истории Франции – Макрону 39 лет. Его соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 33,94% голосов. По итогам двух туров победил Макрон.