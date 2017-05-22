Планы властей по сносу тысяч столичных пятиэтажек уже стали причиной шумных городских протестов. Но, возможно, это только начало: за возмущением москвичей вполне может последовать реакция в других регионах страны, качество жизни в которых чаще всего несравнимо с московским. Социальные последствия в федеральных масштабах уже предрек Союз московских архитекторов, где напомнили о более чем 40 млн россиян, «живущих в домах с удобствами на дворе». Снос в Москве капитальных домов «со стенами в 2,5 кирпича, с бетонными перекрытиями и полным инженерным обеспечением», по мнению участников Союза, вызовет «непонимание у жителей ветхих и аварийных домов» в провинции. Тем более что таких, подлинно ветхих или аварийных домов. в России по-настоящему много и с каждым годом становится все больше. Реновацию следовало начинать не с Москвы – об этом говорят не только эксперты, но и цифры.
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