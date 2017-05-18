Армения передала России военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного пожизненно по обвинению в убийстве семи человек в Гюмри. Об этом «Интерфаксу» сообщили в армянском Минюсте.

Как уточняет агентство, военный суд в Ростове-на-Дону 4 мая 2017-го признал приговор армянского суда подлежащим исполнению.

Суд Ширакской области Армении вынес решение по делу россиянина в августе 2016 года. В январе 2015 года, как установил суд, Пермяков, который служил на военной базе, самовольно ушел с нее и застрелил шестерых членов семьи Аветисян.

Выжил только шестимесячный ребенок, который позднее умер в больнице.

На одном из заседаний суда Пермяков объяснил, что совершил убийство из-за шума: «Был шум, дети плакали, а во дворе лаяли собаки. Убил, чтобы этот шум прекратился».