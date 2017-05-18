Армения передала России военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного пожизненно по обвинению в убийстве семи человек в Гюмри. Об этом «Интерфаксу» сообщили в армянском Минюсте.
Как уточняет агентство, военный суд в Ростове-на-Дону 4 мая 2017-го признал приговор армянского суда подлежащим исполнению.
Суд Ширакской области Армении вынес решение по делу россиянина в августе 2016 года. В январе 2015 года, как установил суд, Пермяков, который служил на военной базе, самовольно ушел с нее и застрелил шестерых членов семьи Аветисян.
Выжил только шестимесячный ребенок, который позднее умер в больнице.
На одном из заседаний суда Пермяков объяснил, что совершил убийство из-за шума: «Был шум, дети плакали, а во дворе лаяли собаки. Убил, чтобы этот шум прекратился».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.