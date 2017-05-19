Вы когда-нибудь задумывались о том, может ли кто-то из ваших знакомых быть психопатом? Что, если он живет с вами под одной крышей? Что, если это ваш ребенок? Бывает сложно провести черту между плохим поведением и сигналом о психическом расстройстве. Детям не ставят диагноз «психопат» – это сложное состояние, которое можно подтвердить только после того, как мозг закончит формироваться. Кроме того, это, по сути, терминальный диагноз: никто не умирает, но это клеймо, которое означает изоляцию и отчуждение обществом. Долгое время считалось, что психопата нельзя вылечить и вернуть в социум. Но подход к терапии, тестируемый в США, может подарить надежду. Он основан на понимании того, чем мозг психопата отличается от мозга среднего человека, рассказывает журнал Atlantic в новом выпуске.

Когда Саманте было 4 или 5 лет, ее приемные родители – Саманту удочерили в двухлетнем возрасте – замечали, как она толкает, щипает и ставит подножки братьям и сестрам, а затем улыбается, глядя, как они плачут. Однажды после того, как ее отругали за это, девочка пошла в спальню родителей и спустила контактные линзы матери в унитаз. Ее поведение не было импульсивным – было видно, что девочка действует совершенно осознанно. В 6 лет Саманта начала делать рисунки с орудиями убийства: нож, лук со стрелой, яд для отравления, пластиковый пакет для удушения. Однажды приемная мать помешала ей, когда она душила младшую сестру. В ответ на вопрос родителей она призналась, что хотела бы убить всю свою семью.