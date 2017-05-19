В России распространены шутки о том, что какую партию у нас ни создавай, получается КПСС, а какой товар ни производи – автомат Калашникова. Однако в последнее время можно, судя по всему, говорить и о том, что сколь бы разумной ни выглядела та или иная идея в сфере экономического регулирования, воплотится она в очередной силовой структуре.

Кто в условиях рыночной экономики может выступать против ограничения засилья монополистов? Пожалуй, только они сами – и поэтому борьба с монополиями априори воспринимается как нечто сугубо положительное, на что не нужно жалеть сил и средств. Однако в России, где за конкуренцию на словах готов бороться каждый, за последние годы к диктату монополий добавился и диктат антимонопольного ведомства.