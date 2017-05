Вице-президент «Онэксим», основатель Independent Media Дерк Сауэр планирует купить у медиаменеджера Демьяна Кудрявцева газету The Moscow Times. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники на медиарынке.

По словам одного из собеседников агентства, «стороны близки к сделке». Кудрявцев заявил RNS, что не может комментировать эту информацию. Дерк Сауэр не стал отвечать на запрос RNS.

Кудрявцев купил The Moscow Times весной 2015 года, когда прежний владелец издания, финская Sanoma ушла из России. Также Кудрявцев выкупил у финнов 33% газеты «Ведомости» и несколько журналов. Осенью того же года он стал единоличным владельцем «Ведомостей», купив доли Financial Times и The Wall Street Journal.

Затем владельцем и учредителем The Moscow Times стала жена Кудрявцева. Как писали «Ведомости», у Роскомнадзора появились претензии из-за израильского гражданства самого Кудрявцева. Он от него отказался, но поскольку у Израиля нет формы подтверждения такого отказа, то доказать это Роскомнадзору нельзя.

Sanoma продала последние российские активы в конце 2015 года. Компания ушла из России после того, как был принят закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% акций российских СМИ.