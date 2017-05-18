Минобрнауки не обнаружило политической пропаганды в лекции о политике Алексее Навальном, где его сравнивают с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает «ПроВладимир» со ссылкой на ответ министерства местному активисту.

Как сказано в документе Минобрнауки, целью лекции для студентов Владимирского госуниверситета было «правовое просвещение» и «профилактика правонарушений экстремистского характера».

«Встреча не была политическим мероприятием, поскольку не ставилась цель пропаганды каких-либо политических идей и не проводилась агитация студентов в поддержку какой-либо партии» – цитирует «ПроВладимир» письмо министерства.

Владимирским студентам прочли лекцию о Навальном 18 апреля, как отмечал «ПроВладимир», на мероприятие учащихся «согнали», особое внимание обращали на тех, кто ходил на митинг 26 марта «Он нам не Димон».

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«Дождь» уточняет, что встречу со студентами попросил проверить на политическую пропаганду активист проекта «Муниципальный сканер» Михаил Маглов. Как отмечает «Радио Свобода», российское законодательство запрещает использовать образовательную деятельность для любой политической агитации и пропаганды.

За день до лекции во Владимире «Дождь» сообщил о планах Кремля бороться с Навальным «как с Гитлером». По данным источников телеканала, в Администрации президента создали отдел, который «на аутсорсе» занимается созданием фильмов и клипов, «которые Навального дискредитируют».