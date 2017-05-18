Как минимум один человек погиб из-за наезда автомобиля на прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей произошедшего. NBC также сообщает об одном погибшем.

Службы Нью-Йорка располагают данными о 13 пострадавших, добавляет агентство. По данным SkyNews, полиция не считает случившееся терактом. Водитель, передает NBC, предположительно, из Бронкса.

https://twitter.com/DailyMail/status/865243930660622337

Свидетели также рассказали Reuters, что автомобиль ехал на большой скорости против направления движения транспорта.