Водитель, наехавший на людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке, ранее служил в ВМС США и имел криминальное прошлое. Об этом рассказал мэр города Билл де Блазио, передает «Интерфакс».

Как сообщил де Блазио, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мэр отметил, что свидетельств того, что это был теракт, нет.

Глава нью-йоркской полиции сообщил, что водителя звали Ричард Рохас, передает ТАСС.

Мужчина наехал на толпу после того, как пытался скрыться от полиции из-за попытки ограбления, со ссылкой на Fox News уточняет «Интерфакс».

Представитель полиции рассказал The New York Times, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При наезде на прохожих погиб один человек, 19 получили ранения. Ранее стало известно, что водитель автомобиля – 26-летний житель Бронкса. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержали прохожие до приезда полиции.