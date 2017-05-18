Бизнесмен Алишер Усманов в иске о защите чести и достоинства потребовал у оппозиционера Алексея Навального опровержения 12 публикаций. Об этом узнал телеканал «Дождь».

В первую очередь в иске идет речь о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. ФБК утверждал, что Усманов дал взятку Медведеву, подарив ему дом. Бизнесмен также требует опровергнуть и удалить информацию о даче им взятки вице-премьеру Игорю Шувалову. Это упоминалось в расследовании Навального в 2012 году.

Все факты дачи взяток не доказаны, отмечается в иске предпринимателя.

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Усманов требует также опровергнуть информацию о том, что он осуществляет цензуру в принадлежащем ему издании «Коммерсантъ». Как сказано в иске, Навальный не может называть бизнесмена преступников, так как приговор Усманова отменили в 2000 году, а значит, он не имеет судимости.

Бизнесмен, кроме того, считает порочащими честь и достоинство заявления Навального о том, что тот не платит налоги в России и незаконно приватизировал горно-обогатительные комбинаты.

Ранее 18 мая Усманов опубликовал видео, где отверг обвинения, упомянутые в расследовании ФБК о «тайной империи» Медведева. Бизнесмен назвал Навального «лузером» и «уголовником» с условным приговором.

Навальный в ответ предложил Усманову поучаствовать в дебатах. Он счел обращение предпринимателя угрозой.

Иск о защите чести и достоинства Алишер Усманов подал 12 апреля. В ходе слушаний его адвокат заявил, что Усманов на протяжении нескольких лет «подвергается необоснованной, бездоказательной травле» со стороны Алексея Навального и ФБК.

Рассмотрение иска по существу назначено на 30 мая.