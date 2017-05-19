Минпромторг подготовил законопроект о стандартах нестационарной и мобильной торговли. Об этом пишет РБК.

Ведомство предлагает заключать договоры аренды с владельцами киосков и ларьков не менее, чем на семь лет. Если власти захотят очистить участок земли от объектов, они будут обязаны предоставить предпринимателю сопоставимое место.

Автомагазины в инициативе предлагается отделить от нестационарных точек торговли (павильонов и киосков). Процесс заключения договора аренды с владельцами автомагазинов таким образом должен упроститься, считают авторы предложения.

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Полномочия по регулированию нестационарной торговли в ведомстве хотят передать властям субъектов, чтобы создать единые правила ведения бизнеса в регионах.

По прогнозам Минпромторга, эти меры способствуют появлению около 150 тысяч новых объектов торговли. При этом за последние два года объемы розничной торговли в России снизились на 15%, а в Москве на 25%, отмечают в ведомстве.

В феврале 2016 года в Москве за одну ночь снесли 97 строений. В последующие этапы снесли еще примерно 150 объектов. Это вызвало недовольство владельцев строений, но мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что разрешения на строительство предприниматели получили «явно жульническим путем».