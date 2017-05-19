АФК «Система» на своем сайте опубликовала документ, в котором отвечает на претензии «Роснефти» и «Башнефти» относительно управления последней.

«Система» указывает на нарушения норм процессуального права при подаче заявления. В частности, они отметили, что у «Роснефти» нет права на подачу жалобы, а исковая давность по делу уже прошла. Жалобу она предложила направить к продавцу «Башнефти» – Росимуществу.

Одним из пунктов иска стало то, что «Система» лишилась косвенного владения пакетами акций «Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтез». Как отмечают в АФК, выделение непрофильных активов привело к росту котировок «Башнефти» и увеличению ее капитализации.

@widget type=post-embed id=82556

Недовольство новых владельцев вызвала и ликвидация долгов «Системы-Инвест» за счет «Башнефти». Ответчик, в свою очередь, указывает на то, что задолженности распределили между«Башнефтью» и «Системой» в соответствие с их долями.

«Роснефть» хочет взыскать с «Системы» 106,6 млрд рублей. В АФК посчитали, что обоснованных требований нефтяная компания не представила.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая. Это привело к падению акций более чем на 35%. Истцы хотят возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году.

«Башнефть» с 2009 года принадлежала АФК «Системе», но в 2014 году суд установил, что ее прежние владельцы (власти Башкирии) не имели права продавать компанию без одобрения федеральных властей. «Башнефть» национализировали, а в 2016 году ее приватизировала «Роснефти» за 329,7 млрд рублей.