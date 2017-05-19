Бизнесмен Алишер Усманов согласовал с Кремлем подачу иска против оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Видеообращение к Навальному Усманов записал по собственной инициативе, отметил собеседник издания. Ролик он записал на своей яхте Dilbar, а съемка велась на iPhone.

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Ранее Алишер Усманов опубликовал видео, в котором отвечает на обвинения, прозвучавшие в расследовании ФБК «Он вам не Димон». В нем он назвал оппозиционера «лузером», а закончил свое обращение он словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Алексей Навальный счел видео угрозой, но предложил Усманову принять участие в дебатах.

Бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства против оппозиционера 12 апреля. Его адвокат в ходе слушаний заявил, что Усманов на протяжении нескольких лет «подвергается необоснованной, бездоказательной травле» со стороны Алексея Навального и ФБК.

В иске Усманов, по данным «Дождя», требует опровергнуть и удалить 12 материалов. Помимо расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева там упоминаются публикации Навального, касающиеся взятки Усманова вице-премьеру Игорю Шувалову.

Рассмотрение иска по существу пройдет 30 мая.