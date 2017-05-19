За три месяца в России встать на учет в качестве самозанятого и получить двухлетние налоговые каникулы согласились 40 человек. Об этом «Коммерсанту» рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Из них 23 человека – граждане России и 13 иностранцев. В Москве, например, уведомления подали двое. Титов заявил, что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось».
По мнению гендиректора компании «Помогатель» Михаила Сорокина, единственные стимул для этой категории населения зарегистрироваться – это случаи выезда нянь с семьей за границу, когда для оформления виз нужно предоставить договор. Интерес к официальному оформлению проявляют также «возрастные» няни и сиделки, которым для получения пенсии нужен стаж.
Сейчас без оформления работает 99% самозанятых работников, отметил Сорокин. По оценкам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, в так называемых сером и черном секторах сейчас работают от 15 до 22 млн человек.
С 2017 года в России начала действовать норма, согласно которой самозанятые россияне могут заявить о себе в налоговые органы и получить двухлетнее освобождение от уплаты налогов. Под эту норму попадают няни, репетиторы и домработницы.
На необходимость вывести 30 млн россиян из «гаражной экономики» в июле 2016 года указал президент России Владимир Путин. Если теневая занятость сократится хотя бы на 50%, бюджет страны получит дополнительные 40 млрд рублей, подсчитали в Счетной палате.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.