За три месяца в России встать на учет в качестве самозанятого и получить двухлетние налоговые каникулы согласились 40 человек. Об этом «Коммерсанту» рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Из них 23 человека – граждане России и 13 иностранцев. В Москве, например, уведомления подали двое. Титов заявил, что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось».

По мнению гендиректора компании «Помогатель» Михаила Сорокина, единственные стимул для этой категории населения зарегистрироваться – это случаи выезда нянь с семьей за границу, когда для оформления виз нужно предоставить договор. Интерес к официальному оформлению проявляют также «возрастные» няни и сиделки, которым для получения пенсии нужен стаж.

@widget type=post-embed id=61403

Сейчас без оформления работает 99% самозанятых работников, отметил Сорокин. По оценкам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, в так называемых сером и черном секторах сейчас работают от 15 до 22 млн человек.

С 2017 года в России начала действовать норма, согласно которой самозанятые россияне могут заявить о себе в налоговые органы и получить двухлетнее освобождение от уплаты налогов. Под эту норму попадают няни, репетиторы и домработницы.

На необходимость вывести 30 млн россиян из «гаражной экономики» в июле 2016 года указал президент России Владимир Путин. Если теневая занятость сократится хотя бы на 50%, бюджет страны получит дополнительные 40 млрд рублей, подсчитали в Счетной палате.