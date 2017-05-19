Московский окружной военный суд (МОВС) оштрафовал российского военнослужащего Артема Хилько за потерю автомата во время боевых действий в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Газета уточняет, что это первый приговор военнослужащему российской армии за преступление, совершенное в Сирии. Обвинение запросило штраф 50 тысяч рублей, но, как пишет издание, суд учел положительные характеристики и не стал взыскивать с военного эту сумму.

«Коммерсантъ» не сообщает окончательную сумму взыскания, уточняя, что штраф оказался минимальным.

По данным источников газеты, Хилько вместе с другими военными занимался тем, что принимал грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе.

Во время погрузочных работ Хилько забыл снять автомат, который повесил на борт грузового «Урала». Как пишет «Коммерсантъ», предположительно, оружие потерялось по дороге.

Один из источников газеты сказал, что «следствие самым тщательным образом» разбиралось в этом деле, версию о возможной продаже оружия исключили. О деле на Хилько «Коммерсантъ» сообщил в марте, тогда подробности не были известны.