Блокировка российских сайтов на Украине нужна, чтобы обезопасить данные пользователей. Такое заявление в эфире телеканала «1+1» сделал представитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

«Данные, которые передаются российским сервисом, согласно российскому законодательству, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны, и у нее есть абсолютный и полный доступ к этим данным. А это персональные данные граждан Украины… все это находится под контролем Федеральной службы безопасности», – сказал Петров (цитата по РИА Новости).

Представитель СНБО подчеркнул, что за обход блокировок пользователей наказывать не будут: «Сейчас уже много рецептов появилось как обойти [запрет], пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться».

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Украинский президент Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали «Одноклассники» и «ВКонтакте», Mail.Ru Group, «Яндекс». Валентин Петров объяснял, что в этих санкциях был важен «элемент неожиданности», чтобы компании не успели «мимикрировать».