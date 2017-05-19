Американский публицист Майкл Поллан широко известен как пламенный активист здорового питания. «Либеральный гурман-интеллектуал», в определении New York Times, пропагандируют новое, тщательно отрефлексиронное отношение к еде, ее источникам и методам производства. В своей книге «Дилемма всеядного: шокирующее исследование рациона современного человека» (выходит в издательстве «Эксмо») Поллан утверждает, что привычки в питании, усваиваемые все большим количеством людей, имеют целый ряд тяжелых последствий, не исключая моральных. Что касается родины автора, США, то происходящее там Поллан объявляет «национальным расстройством пищевого поведения». Какое предлагается лечение?
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