Открытие первого ресторана быстрого питания McDonald's в Москве, 1990 год. Фото: UPPA / Photoshot Photo / TASS

Американский публицист Майкл Поллан широко известен как пламенный активист здорового питания. «Либеральный гурман-интеллектуал», в определении New York Times, пропагандируют новое, тщательно отрефлексиронное отношение к еде, ее источникам и методам производства. В своей книге «Дилемма всеядного: шокирующее исследование рациона современного человека» (выходит в издательстве «Эксмо») Поллан утверждает, что привычки в питании, усваиваемые все большим количеством людей, имеют целый ряд тяжелых последствий, не исключая моральных. Что касается родины автора, США, то происходящее там Поллан объявляет «национальным расстройством пищевого поведения». Какое предлагается лечение?