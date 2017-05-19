В поселке Газопровод в Новой Москве подожгли следственный отдел СК. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя ведомства Юлию Иванову.

Как отмечается, в результате пожара ночью сгорели кабинеты, в которых были уголовные дела. По версии следствия, мотивом поджога могло стать «желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности».

По инциденту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в московское управление МЧС в 2:14 ночи, огонь потушили спустя три часа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.