В Европе действуют 500 неонацистких группировок, заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По данным Патрушева, в этих группировках состоят 7 млн человек.

«В Европе возрождаются неонацистские идеи, – считает глава Совбеза. – Националистическими структурами создаются мобильные боевые отряды, которые могут быть использованы для организации акций гражданского неповиновения и массовых беспорядков как в своих странах, так и за рубежом».

Как сказал Патрушев, «серьезное распространение неонацистских идей» он видит на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, Польше.

Патрушев считает, что действия властей этих стран «способствуют росту русофобии, антисемитизма и неонацизма».