Прокуратура Швеции прекратит предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

Расследование продолжалось семь лет. Ассанж отрицает свою вину.

Заметка дополняется.