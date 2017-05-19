Прокуратура Швеции прекратит предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.
Расследование продолжалось семь лет. Ассанж отрицает свою вину.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.