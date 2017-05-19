Центр развития межличностных коммуникаций, предположительно связанный с бывшей женой президента России Людмилой Путиной, может зарабатывать на аренде больше $3 млн в год. Об этом пишет Reuters.

Центр сдает в аренду помещения в доме Волконского на Воздвиженке. Один из арендаторов, банк ВТБ, ежегодно платит $2 млн, ссылается агентство на данные тендеров.

По оценке Knight Frank, здание на Воздвиженке может приносить ежегодную прибыль от аренды до $3,18 млн.

Reuters уточняет, что деньги за аренду идут на счета компании «Меридиан». Она на 99% принадлежит компании «Интерьерсервис», которой с 2014 года владеет Людмила Александровна Шкребнева.

Так звали Людмилу Путину до замужества. Как пишет агентство, документальных подтверждений тому, что Людмила Путина и Людмила Шкребнева – один и тот же человек, нет. Вместе с тем, ранее директором «Интерьерсервиса» была Ольга Александровна Цомаева, которую, как пишет Reuters, называли сестрой бывшей жены Путина.

В апреле о Центре развития межличностных коммуникаций и фирме «Меридиан» писала «Медуза». Издание оценивало доход от сдачи особняка на Воздвиженке в 183 млн рублей в год.

Центр развития межличностных коммуникаций возглавляет бизнесмен Артур Очеретный. Его «Собеседник» называл новым мужем Людмилы Путиной, которая развелась с президентом РФ в 2013 году. Как пишет Reuters, возглавляемый Очеретным центр создавался в 2002 году при поддержке Людмилы Путиной.