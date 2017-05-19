«Мегафон» сообщил о «массовых сложностях со связью». Сообщение опубликовано в твиттере компании.

https://twitter.com/megafonru/status/865495275552464901

Как пишут абоненты «Мегафона» в аккаунте компании «ВКонтакте», связи нет в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Тольятти, Самаре и других городах.

В самой компании заявили, что успешность дозвонов снизилась на 30%, и посоветовали звонить через мессенджеры.

Сбои не связаны с хакерской атакой на сети оператора или вирусом, отметили позднее представители «Мегафона».

«Билайн» также рассказал о неполадках со связью. Сообщение опубликовали в твиттере компании, однако затем его удалили. «Вымпелком» заявил, что сеть «Билайна» работает в штатном режиме. Как подчеркнули в компании, сбой «касался базовой станции в одном из регионов и не имел отношения к новостям о массовом сбое на сети другого мобильного оператора».

О проблемах со связью также сообщила Yota.