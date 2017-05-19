ФАС рассказала о сбоях в работе телефонов и интернета. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что сейчас ведутся работы по восстановлению связи.

Позднее vc.ru со ссылкой на пресс-службу ФАС сообщил, что проблемы со связью вызваны сбоями в работе «Мегафона», который обслуживает офис ведомства.

Ранее о проблемах со связью сообщили компании «Мегафон» и Yota. Они не уточняли причины неполадок и заявляли, что восстанавливают работу сетей. Как подчеркнули в «Мегафоне», сбои не связаны с хакерской атакой или вирусом.