ФАС рассказала о сбоях в работе телефонов и интернета. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что сейчас ведутся работы по восстановлению связи.
Позднее vc.ru со ссылкой на пресс-службу ФАС сообщил, что проблемы со связью вызваны сбоями в работе «Мегафона», который обслуживает офис ведомства.
Ранее о проблемах со связью сообщили компании «Мегафон» и Yota. Они не уточняли причины неполадок и заявляли, что восстанавливают работу сетей. Как подчеркнули в «Мегафоне», сбои не связаны с хакерской атакой или вирусом.
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