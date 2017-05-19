В Кремле все больше беспокоятся о «политическом хаосе» в США, который ставит под угрозу будущее Дональда Трампа на посту президента. Об этом Bloomberg рассказали несколько российских чиновников.

Москва, по словам собеседников агентства, волнуется, что из-за кризиса в Вашингтоне у Трампа не будет возможности наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Первые четыре месяца президентства Трампа в Кремле встретили с эйфорией, сказал изданию один из источников. Сейчас для Москвы судьба президента США становится все более неопределенной для тех, кто отвечает за политику Кремля, добавили двое других собеседников Bloomberg.

Как заметил в разговоре с изданием политолог Федор Лукьянов, если Трампа отстранят от должности, и руководить США будет вице-президент Майк Пенс, надежд на какие-либо отношения с Вашингтоном не будет. Пенс, сказал Лукьянов, «очень консервативен и достаточно агрессивно» настроен к России.

В США заговорили об импичменте Трампа после того, как он уволил главу ФБР Джеймса Коми. Под его руководством спецслужба расследовала возможные связи американского президента и его окружения с Россией. В Конгрессе, как передавало Reuters, увидели в действиях Трампа давление на ФБР, назвав его нарушением принципа разделения властей.

Как писала Deutsche Welle, в обвинениях в адрес Трампа, касающихся его контактов с Россией, «постоянно мелькает» словосочетание «измена родине». Для республиканцев, которых представляет Трамп, такое недопустимо, они позиционируют себя как патриотов.