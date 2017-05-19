Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обвинил миллиардера Евгения Пригожина в создании картеля, через который он, «договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа». Об этом политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте.
«Всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, по нашей оценке, похищено», – написал Навальный.
Политик назвал картель «крупнейшим», указав, что до этого самое крупное дело, рассмотренное Федеральной антимонопольной службой, касалось 3,5 млрд рублей.
Заметка дополняется.
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