Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обвинил миллиардера Евгения Пригожина в создании картеля, через который он, «договорившись с чиновниками Минобороны, крал деньги оборонзаказа». Об этом политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте.

«Всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не менее трети из которых, по нашей оценке, похищено», – написал Навальный.

Политик назвал картель «крупнейшим», указав, что до этого самое крупное дело, рассмотренное Федеральной антимонопольной службой, касалось 3,5 млрд рублей.

Заметка дополняется.