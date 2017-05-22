Развертывающаяся на наших глазах история с предполагаемым сносом «хрущевских» пятиэтажек в Москве будет иметь серьезные последствия, и она уже приобрела политический характер независимо от желания ее инициаторов с верхних этажей российской власти. Однако желание избежать политизации – налицо. К этому желанию явно прислушались организаторы сравнительно массового митинга против «реновации», состоявшегося в Москве 14 мая.

Действительно, они самым тщательным образом подчеркивали, что митинг совсем не политический, что инициаторы его – «простые люди» (как будто политические митинги устраивают полубоги), и подытожили мероприятие заслуживающей внесения в анналы фразой: «Все было так хорошо, пока не появился Навальный». Сам Алексей Навальный, однако, явно угадывал в происходящем некое политическое содержание. Иначе не пришел бы. Он-то политик.

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Это не спор о словах. За стремлением властей избежать политизации подобных инцидентов стоит определенная, вполне рациональная политическая стратегия, и само слово «политика» употребляется в этом контексте вполне осмысленно, – хотя, возможно, и не в соответствии с какими-то конвенциями политической речи. Разобраться в содержании этой стратегии и в ограничениях, которые налагают на нее российские политические условия, нам поможет опыт великого дальневосточного соседа, Китая. Сразу скажу, что ситуация в Китае чрезвычайно далека от российской. В чем-то это будет анализом контрастирующих случаев. Но об этом потом. Сначала надо убедиться в сходстве.