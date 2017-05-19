ФБР рассказало конгрессмену Дэне Рорабэкеру о возможной попытке России завербовать его. Об этом сообщает The New York Times.

Встреча прошла в 2012 году. Тогда агент ФБР отвел конгрессмена в защищенный кабинет в здании Капитолия и предупредил, что российские шпионы могут попытаться завербовать его в качестве «агента влияния».

По информации источников издания, у спецслужбы не было подозрений в адрес Рорабэкера, каких-либо доказательств получения денег от России также не было. Конгрессмена рассматривали лишь как потенциального «невольного игрока».

Сам Рорабэкер пояснил, что встреча касалась его контактов с неким сотрудником российского Министерства иностранных дел. Конгрессмен встречался с дипломатом во время поездки в Москву. «Мне говорили, что он как-то связан с российской разведкой», – уточнил Рорабэкер.

По словам конгрессмена, он поблагодарил ФБР за предупреждение, но отметил, что в нем не нуждается. «Когда ты встречаешься с российским дипломатом или чиновником, всегда допускаешь, что они могут быть связаны с разведкой», – заключил Рорабэкер.

Как пишет NYT, Рорабэкер уже много лет известен как защитник России, он выступал против введения санкций. Washington Post называла его «любимым американским конгрессменом» в России.

Рорабэкер рассказывал, как в 1990-х годах спьяну посоревновался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в армрестлинге. Тогда американец проиграл. Стороны пытались с помощью этого спора определить, кто победил в холодной войне.