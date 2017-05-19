Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой старшего следователя по особо важным делам Николая Тутевича, который расследует дело об убийстве политика Бориса Немцова. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Тутевича наградили «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Тем же распоряжением Путин объявил благодарность вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну. За что конкретно благодарность, не уточняется.

Николай Тутевич вел дело об убийстве депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева. Убийство Немцова ему поручили спустя два месяца с начала расследования. Изначально дело вел Игорь Краснов, раскрывший убийство адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. Следствие считает, что заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев.