Корреспондента The Guardian Алека Луна не стали наказывать из-за митинга «Он нам не Димон». Об этом сообщает «Медиазона».

Судья 6 июня постановил прекратить производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

Заседание суда должно было пройти 19 мая, но его отложили. Луна задержали вместе с другими участниками акции в Москве 26 марта за нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Как говорил Лун, он показывал полиции журналистскую аккредитацию МИД РФ, объясняя, что пришел на митинг работать.

«Журналистов точно не должны задерживать, не говоря уже о том, чтобы обвинять их в участии в митинге, который они освещают», – считает Лун.

В протоколе, который на заседании зачитывал судья, говорилось. что Лун в составе группы граждан выкрикивал политические лозунги. В свою очередь, его адвокат Илья Новиков подчеркнул, что Лун «не может говорить по-русски с достаточной скоростью, чтобы выкрикивать лозунги». «Я полагаю, что его перепутали с другим человеком», – предположил защитник.

«Лун имел на 26 марта действительное редакционное удостоверение, есть его подлинник. Как это следует из закона и ответа МИД, на него распространялись статьи закона о СМИ. Он имел право находиться в месте проведения массовой акции. У него было редакционное задание от газеты Guardian», – добавил Новиков.

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Антикоррупционные митинги «Он нам не Димон» прошли 26 марта в 97 городах России. В Москве акцию не согласовали, на ней задержали больше тысячи человек. СК завел уголовное дело о нападении на полицейских, по нему задержали четверых человек. Два участника акции «Он нам не Димон» в Москве уже получили реальные сроки.