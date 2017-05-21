Ситуация вокруг Северной Кореи остается напряженной. Несмотря на запреты ООН, КНДР продолжает испытания ракет, способных нести ядерные заряды. Стране грозят новыми санкциями, власти США допускают возможность «крупного конфликта»: Дональд Трамп заявлял, что КНДР «напрашивается на неприятности», утверждая, что американцы готовы разобраться с этой проблемой самостоятельно.

Войска США и Южной Кореи проводят совместные учения, предусматривающие высадку в КНДР и уничтожение ядерных объектов. Военные планы допускают и превентивные действия. Среди прочего – ликвидацию северокорейского руководства. Сама Северная Корея отвечает на это традиционными угрозами. Среди последних – заявление о готовности уничтожить американский авианосец, направленный к Корейскому полуострову для учений, «одним ударом».

К возможному конфликту готовится не только Южная Корея, но и другие соседи КНДР. В прессе появились сообщения, что Китай и Россия перебрасывают дополнительные войска к северокорейской границе (официально это отрицается). Япония составляет планы эвакуации своих граждан из Южной Кореи – десятков тысяч человек.

По неофициальным версиям, одна из целей укрепления границ – попытка подготовиться к возможному притоку беженцев в случае военного конфликта. В Северной Корее проживают около 25 млн человек. Это больше, чем, например, в Сирии, которую из-за гражданской войны покинули миллионы людей.