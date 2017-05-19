Видеоответ Алишера Усманова Алексею Навальному стал едва ли не главной внутриполитической новостью недели. Крупный бизнесмен, ставший объектом нападок со стороны внесистемного оппозиционера, решил воспользоваться его же методами и обратиться к той же аудитории. Зачем Усманов это сделал, ведь его правота, скорее всего, и так будет подтверждена в суде?

Миллиардер, у которого, как он сам утверждает, «все очень хорошо», вполне мог этим ограничиться. На худой конец, его команда специалистов по коммуникациям вполне могла подготовить добротный материал, где все претензии Навального разбираются по пунктам. И скорее всего, это было бы гораздо убедительнее того выступления, что было в итоге выложено на странице Усманова во «ВКонтакте».