Соцсеть Twitter перестала работать. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о сбое.
«Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведём систему в рабочее состояние», – говорится в сообщении.
Через веб-интерфейс сайт открывается с перебоями, при попытке отправить твит всплывает уведомление internal server error. Мобильное приложение не работает, сервис Tweetdeck открывается с нескольких попыток.
О перебоях в работе твиттера ранее сообщал TechCrunch. При попытке зайти на сайт проблемы возникали у пользователей из Японии, Великобритании и США.
Позднее техподдержка твиттера сообщила, что на неполадки жаловались отдельные пользователи; подчеркивалось, что проблема решена. Затем на сайте снова появилось сообщение о сбоях.
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