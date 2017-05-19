Соцсеть Twitter перестала работать. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о сбое.

«Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведём систему в рабочее состояние», – говорится в сообщении.

Через веб-интерфейс сайт открывается с перебоями, при попытке отправить твит всплывает уведомление internal server error. Мобильное приложение не работает, сервис Tweetdeck открывается с нескольких попыток.

О перебоях в работе твиттера ранее сообщал TechCrunch. При попытке зайти на сайт проблемы возникали у пользователей из Японии, Великобритании и США.

Позднее техподдержка твиттера сообщила, что на неполадки жаловались отдельные пользователи; подчеркивалось, что проблема решена. Затем на сайте снова появилось сообщение о сбоях.

https://twitter.com/Support/status/865548512397623296