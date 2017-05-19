Заместителя министра юстиции Михаила Гальперина назначили уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека.

Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Этим же указом Путин освободил Гальперина от должности в Минюсте.

В апреле Гальперина назначили представителем при рассмотрении вопроса о ратификации протокола №15 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

До этого вопросом занимался уполномоченный при ЕСПЧ Георгий Матюшкин, которого президент уволил в конце марта. Матюшкин говорил, что ушел с должности по собственному желанию: ему предстоит операция и долгое восстановление после нее.