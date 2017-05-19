Совет директоров «Газпрома» предлагает акционерам не выплачивать вознаграждение бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Перестав быть госчиновником, Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров “Газпрома”, которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления. Однако в работе совета (хотя бы в заочной форме) принимать он участия не может, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку», – объяснил источник агентства.
Как уточняет «Интерфакс», Улюкаев ранее письменно отказался от работы в советах директоров двух других компаний, но «Газпрому» он такой откза не отправил. Кроме того, компания не получала официальных уведомлений об уголовном деле на министра, добавляет агентство.
Заметка дополняется.
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