Совет директоров «Газпрома» предлагает акционерам не выплачивать вознаграждение бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Перестав быть госчиновником, Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров “Газпрома”, которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления. Однако в работе совета (хотя бы в заочной форме) принимать он участия не может, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку», – объяснил источник агентства.

Как уточняет «Интерфакс», Улюкаев ранее письменно отказался от работы в советах директоров двух других компаний, но «Газпрому» он такой откза не отправил. Кроме того, компания не получала официальных уведомлений об уголовном деле на министра, добавляет агентство.

Заметка дополняется.