Серверы МЧС были атакованы вирусом WannaCry, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Пострадали серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами. Непосредственно на работе спасательных подразделений атака не отразилась», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что часть пострадавших данных удалось восстановить, технические службы МЧС устраняют последствия атаки. В министерстве официально сообщили «Интерфаксу», что атака коснулась отдельных компьютеров, а информация на серверах не пострадала.

Вирус атаковал системы МЧС в первую волну 12 мая, тогда министерство заявило, что заблокировало все попытки заразить компьютеры.

«Интерфакс» не уточняет, идет ли речь об атаке на серверы в тот же день или о новой. В пресс-службе МЧС заявили, что других атак, кроме произошедшей 12 мая, не было, сообщило агентство позднее.

По данным «Лаборатории Касперского», к созданию вируса причастны хакеры Lazarus из КНДР. Эту группу в «Касперском» называли ответственной за кражу $80 млн у ЦБ Бангладеш.

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В России кроме МЧС вирус атаковал МВД, РЖД, Минздрав, Сбербанк. К 16 мая WannaCry заразил 300 тысяч компьютеров в 150 странах.