Российский бизнесмен Алишер Усманов сделал предложение американскому предпринимателю Стэну Кронке о покупке его доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» за $1,3 млрд. Об этом узнала газета Financial Times от трех источников, знакомых с ситуацией.

На данный момент Усманов владеет 30,04% долей в капитале «Арсенала». Доля Кронке составляет 67,02%.

Пока Кронке никак не ответил на предложение российского миллиардера, поступившее еще в апреле. Неофициально он заявлял, что не планирует продавать долю Усманову или другим лицам.

В феврале 2016 года Усманов стал владельцем клуба английской Премьер-лиги «Эвертон». Помимо инвестирования в спорт, Усманов является прямым владельцем ООО «Коммерсантъ Холдинг», основателем USM Holdings, который объединяет компании «Металлоинвест», операторов связи «МегаФон» и «Скартел», Mail.Ru Group, ряд телеканалов. Также стало известно о том, что холдинг Усманова входит в число инвесторов сервиса такси Uber.

Футбольный клуба «Арсенал» выступает в Премьер-лиге и в текущем сезоне занимает пятое место. В 2014 году «Арсенал» в списке Forbes вошел в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, заняв пятое место.