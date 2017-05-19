В прокуратуре Самарской области признали, что показ школьникам фильма «Очередная революция? А что дальше…?» («Экстремизму – нет») является незаконным, пишет у себя в блоге депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По данным прокуратуры, фильм с маркировкой «16+» показывался школьникам, которые еще не достигли этого возраста.

Прокуратура направила результаты проверки ролика в министерство образования и науки Самарской области и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области.

Фильм был показан 30 марта на форуме «Экстремизму – нет», на котором выступил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Открытая Россия» писала, что школьников на митинг привезли принудительно.

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В самом фильме, который длится 20 минут, рассказывается об оппозиционном митинге 26 марта, который авторы сравнили с украинским Майданом и конфликтами на Ближнем Востоке. В нем утверждалось, что целью всех протестных митингов является развал России; в фильме также звучала критика в адрес оппозиционера Алексея Навального.

Во время форума директора, учителя и руководители вузов призывали молодых людей не выходить на митинг оппозиции 12 июня.