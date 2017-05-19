Президент США Дональд Трамп пожаловался российским чиновникам на «огромное давление» после того, как он уволил главу ФБР Джеймса Коми. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на составленные по итогам встречи документы.

«Я просто уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим и чокнутым», – заявил Трамп. «Я столкнулся с огромным давлением из-за России».

Американский лидер добавил, что он сейчас не находится под следствием. По данным Washington Post, сейчас под следствием находится человек, близкий к президенту.

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Ранее 19 мая Bloomberg писал о том, что в Кремле растет беспокойство за судьбу Трампа. Сообщалось, что из-за скандала вокруг американского президента у США не будет возможности наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В США заговорили об импичменте Трампа после того, как 10 мая он уволил Коми. Сам бывший глава ФБР узнал об этом из письма, в котором Трамп написал, что, по его мнению, Коми не может эффективно руководить ведомством. До этого The New York Times писала, что перед увольнением Коми просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Владимир Путин назвал ситуацию с Коми «не имеющей отношения к России».

Позднее, 17 мая стало известно о том, что перед увольнением Трамп просил Коми закрыть расследование против экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. При этом сам Коми никак не прокомментировал просьбу американского лидера, лишь отметив, что он «согласен, что он [Флинн] хороший парень».