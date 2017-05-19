Прокуратура требует арестовать экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова на полгода, передает «Интерфакс». Их обвиняют в растрате около 220 млн рублей.

Судья Мария Барабанова огласит свое решение в понедельник, 22 мая.

Ранее сообщалось о том, что Меламед и Понуров были отпущены на свободу 10 мая. Это было связано с истечением срока «предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова – под стражей».

Меламед находился под домашним арестом с июля 2015 года. По версии следствия, Меламед во время работы в «Роснано» заключил с компанией «Алемар» контракт на оказание консультационных услуг. При этом Меламед был совладельцем «Алемара». Как полагают в СК, с помощью контракта он незаконно перечислил себе 220 млн рублей.